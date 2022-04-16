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Вооруженные силы сбили 4 крылатые ракеты, летевшие на Львовщину

Роман ПетренкоСуббота, 16 апреля 2022, 11:01
Вооруженные силы сбили 4 крылатые ракеты, летевшие на Львовщину

Воздушные силы Вооруженных сил сообщили об уничтожении 4 крылатых ракет утром 16 апреля.

Источник: воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ в Facebook

Дословно: "Утром, 16 апреля, из самолетов Су-35 российских оккупантов нанесены ракетные удары по Львовской области.

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Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования 'Запад' уничтожены четыре крылатые ракеты.

Истребители оккупантов слетали с аэродрома Барановичи.

''Спасибо'' Беларуси за содействие в доставке смертельных подарков от рашистов".

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Напомним: Львовская ОВА сообщала, что утром 16 апреля в области работали силы противовоздушной обороны.

Темы: Вооруженные силыЛьвовщинавойнаРосcия
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