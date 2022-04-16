Вооруженные силы сбили 4 крылатые ракеты, летевшие на Львовщину
Суббота, 16 апреля 2022, 11:01
Воздушные силы Вооруженных сил сообщили об уничтожении 4 крылатых ракет утром 16 апреля.
Источник: воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ в Facebook
Дословно: "Утром, 16 апреля, из самолетов Су-35 российских оккупантов нанесены ракетные удары по Львовской области.
Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования 'Запад' уничтожены четыре крылатые ракеты.
Истребители оккупантов слетали с аэродрома Барановичи.
''Спасибо'' Беларуси за содействие в доставке смертельных подарков от рашистов".
Напомним: Львовская ОВА сообщала, что утром 16 апреля в области работали силы противовоздушной обороны.
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