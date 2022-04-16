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Окупанти втратили на війні 145 гелікоптерів та майже 2 тисячі броньованих машин

Роман ПетренкоСубота, 16 квітня 2022, 11:12

Від початку війни до 16 квітня російські війська втратили 1982 бойових броньованих машин, 163 літаки та 145 гелікоптерів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 20100 осіб,
  • танків ‒ 762 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1982 од,
  • артилерійських систем – 371 од,
  • РСЗВ - 125 од,
  • засоби ППО - 66 од,
  • літаків – 163 од,
  • гелікоптерів – 145 од,
  • автомобільної техніки - 1458 од,
  • кораблі /катери - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 138.
  • Спеціальна техніка - 26.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

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