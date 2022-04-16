Окупанти втратили на війні 145 гелікоптерів та майже 2 тисячі броньованих машин
Субота, 16 квітня 2022, 11:12
Від початку війни до 16 квітня російські війська втратили 1982 бойових броньованих машин, 163 літаки та 145 гелікоптерів.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 20100 осіб,
- танків ‒ 762 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1982 од,
- артилерійських систем – 371 од,
- РСЗВ - 125 од,
- засоби ППО - 66 од,
- літаків – 163 од,
- гелікоптерів – 145 од,
- автомобільної техніки - 1458 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 138.
- Спеціальна техніка - 26.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.
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