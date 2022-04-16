Оккупанты потеряли на войне 145 вертолетов и почти 2 тысячи бронированных машин
Суббота, 16 апреля 2022, 11:12
С начала войны до 16 апреля российские войска потеряли 1982 боевых бронированных машин, 163 самолета и 145 вертолетов.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.04 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 20100 человек,
- танков ‒ 762 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1982 ед,
- артиллерийских систем – 371 ед,
- РСЗО - 125 ед,
- средства ПВО - 66 ед,
- самолетов – 163 ед,
- вертолетов – 145 ед,
- автомобильной техники - 1458 ед,
- корабли/катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 138.
- Специальная техника – 26.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.