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Оккупанты потеряли на войне 145 вертолетов и почти 2 тысячи бронированных машин

Роман ПетренкоСуббота, 16 апреля 2022, 11:12

С начала войны до 16 апреля российские войска потеряли 1982 боевых бронированных машин, 163 самолета и 145 вертолетов.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20100 человек,
  • танков ‒ 762 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1982 ед,
  • артиллерийских систем – 371 ед,
  • РСЗО - 125 ед,
  • средства ПВО - 66 ед,
  • самолетов – 163 ед,
  • вертолетов – 145 ед,
  • автомобильной техники - 1458 ед,
  • корабли/катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 138.
  • Специальная техника – 26.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.

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Темы: ГенштабВооруженные силывойнаРосcия
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