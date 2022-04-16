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Ексголова німецької розвідки застерігає від посилення шпигунської діяльності РФ

"Європейська правда"Субота, 16 квітня 2022, 11:29

Колишній голова Федеральної розвідувальної служби (BND) Гергард Шіндлер припускає, що Росія посилить шпигунську діяльність у Німеччині у зв'язку з агресивною війною в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"У Німеччині, як і в інших європейських державах, з часів холодної війни ведеться шпигунська діяльність Росії", - заявив Шіндлер.

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Зростання активності російської розвідки вже спостерігається певний час, пояснив він. "Коли збройні конфлікти пов'язані з економічними санкціями, очевидно, що розвідувальна діяльність також зростає, - зазначив Шіндлер. - Ми безперечно ще не досягли кінця цього розвитку".

За його словами, гідні довіри заяви щодо кількості російських шпигунів у Німеччині робити не можна. Окрім самих росіян, точного числа їх, напевно, ніхто не знає, додав він. "Шпигуни, відомі Федеральному відомству та земельним відомствам із захисту конституції, - це лише верхівка айсберга", - переконаний ексголова розвідвідомства.

Нещодавно уряд Німеччини вислав із країни 40 російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунській діяльності. Декілька інших країн ЄС раніше вжили аналогічні заходи.

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Однак Шіндлер, скептично ставиться до такого підходу. "Кожен виявлений шпигун - це плюс для німецьких органів безпеки", - переконаний експерт. За таким шпигуном можна спостерігати та відстежувати, з ким він спілкується. "Якщо зараз відправити його додому, а потім прийдуть нові, тоді повертаємося до початку: не знаєш, чи є новий аташе з культури шпигуном або звичайним дипломатом", - пояснив Шіндлер.

Тож для контррозвідки вислання агентів розвідки, не є перевагою. Проте іноді надсилання таких сигналів може бути політично необхідним, виснував колишній очільник Федеральної розвідувальної служби.

Теми: РосіяНімеччина
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