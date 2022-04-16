Экс-глава германской разведки предостерегает от усиления шпионской деятельности РФ

Бывший глава Федеральной разведывательной службы (BND) Гергард Шиндлер предполагает, что Россия усилит шпионскую деятельность в Германии в связи с агрессивной войной в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"В Германии, как и в других европейских государствах, со времен холодной войны ведется шпионская деятельность России", - заявил Шиндлер.

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Рост активности российской разведки уже наблюдается какое-то время, пояснил он. "Когда вооруженные конфликты связаны с экономическими санкциями, очевидно, что разведывательная деятельность также растет, - отметил Шиндлер. - Мы определенно еще не достигли конца этого развития".

По его словам, достойные доверия заявления о количестве российских шпионов в Германии делать нельзя. Кроме самих россиян точного числа их, наверное, никто не знает, добавил он. "Шпионы, известные Федеральному ведомству и земельным ведомствам по защите конституции, - это только верхушка айсберга", - убежден экспредседатель разведомства.

Недавно правительство Германии выслало из страны 40 российских дипломатов, обвинив его в шпионской деятельности. Несколько других стран ЕС ранее приняли аналогичные меры.

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Однако Шиндлер, скептически относящийся к такому подходу. "Каждый обнаруженный шпион – это плюс для немецких органов безопасности", – убежден эксперт. За таким шпионом можно наблюдать и отслеживать, с кем он общается. "Если сейчас отправить его домой, а потом придут новые, тогда возвращаемся к началу: не знаешь, есть ли новый атташе по культуре шпионом или обычным дипломатом", - пояснил Шиндлер.

Поэтому для контрразведки выслание агентов разведки не является преимуществом. Однако иногда отправка таких сигналов может быть политически необходимой, заключил бывший глава Федеральной разведывательной службы.