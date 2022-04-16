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Королева Єлизавета ІІ вперше за понад 50 років не буде присутня на Великодній службі

Субота, 16 квітня 2022, 13:56

Королева Британії Єлизавета ІІ вперше за 50 років пропустить Великодню службу у Віндзорському палаці.

Про це повідомляє BBC, посилаючись на Букінгемський палац, пише "Європейська правда".

Інші члени королівської родини планують бути присутніми. 

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Єлизавета ІІ також вперше з 1970 року пропустила службу у Великий четвер, але раніше у березні була на поминальній службі за своїм чоловіком принцом Філіпом. 

За тиждень британській королеві виповниться 96 років. Хоча її стан здоров’я загалом добрий, їй стало важче пересуватися, тому Єлизавета ІІ все частіше відмовляється від особистої участі у заходах. 

У червні плануються урочисті чотириденні святкування "платинового ювілею" правління королеви, першого в історії Сполученого Королівства. Повну програму святкування Букінгемський палац представив ще у січні.  

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Теми: Велика Британія
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