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Королева Елизавета II впервые за более 50 лет не будет присутствовать на Пасхальной службе

Суббота, 16 апреля 2022, 13:56

Королева Британии Елизавета II впервые за 50 лет пропустит Пасхальную службу в Виндзорском дворце.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на Букингемский дворец, пишет "Европейская правда".

Остальные члены королевской семьи планируют присутствовать.

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Елизавета II также впервые с 1970 года пропустила службу в Великий четверг, но раньше в марте была на поминальной службе за мужем принцем Филиппом.

Через неделю британской королеве исполнится 96 лет. Хотя её состояние здоровья в целом хорошее, ей стало труднее передвигаться, поэтому Елизавета II все чаще отказывается от непосредственного участия в мероприятиях.

В июне планируется торжественное четырехдневное празднование "платинового юбилея" правления королевы, первого в истории Соединенного Королевства. Полную программу празднования Букингемский дворец представил еще в январе.

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Темы: Великобритания
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