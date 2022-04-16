Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Королева Елизавета II впервые за более 50 лет не будет присутствовать на Пасхальной службе

Суббота, 16 апреля 2022, 13:56

Королева Британии Елизавета II впервые за 50 лет пропустит Пасхальную службу в Виндзорском дворце.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на Букингемский дворец, пишет "Европейская правда".

Остальные члены королевской семьи планируют присутствовать.

Елизавета II также впервые с 1970 года пропустила службу в Великий четверг, но раньше в марте была на поминальной службе за мужем принцем Филиппом.

Через неделю британской королеве исполнится 96 лет. Хотя её состояние здоровья в целом хорошее, ей стало труднее передвигаться, поэтому Елизавета II все чаще отказывается от непосредственного участия в мероприятиях.

В июне планируется торжественное четырехдневное празднование "платинового юбилея" правления королевы, первого в истории Соединенного Королевства. Полную программу празднования Букингемский дворец представил еще в январе.

Темы: Великобритания
Главное сегодня

Россияне жалуются в соцсетях, что их родственники "исчезли" на крейсере "Москва"

Зеленский требует новых санкций за "рублевую оккупацию" юга Украины

На "Москве" погибло около 40 человек, много раненых с оторванными конечностями - мать матроса

В Минцифре советуют не говорить о войсках РФ с родственниками на оккупированных территориях

Враг штурмует и бомбит Мариуполь, частично блокирует Харьков и готовит провокации – сводка

С канала с видео "Союзмультфильма" исчез мультик о "Нептуне" и фашистском эсминце с буквой Z

Все новости...
Великобритания
Джонсону и членам его правительства запретили ездить в Россию
Британские инструкторы возобновили обучение украинских военных в Украине – Times
Польша заказала в Британии новый ракетный комплекс
Последние новости
05:23
График эвакуационных поездов на 18 апреля
03:45
УЗ: Для въезда в ЕС нужно иметь загранпаспорт
02:40
Зеленский наградил 836 защитников Украины
02:00
Россияне стреляли по Днепропетровщине, есть погибший
01:21
На Луганщине людей призывают эвакуироваться, пока есть шанс: Эта неделя может многое решить
00:49
видеоМариуполь: На "Азовстали" прячутся гражданские без воды и еды
00:26
Пропаганда в вузах РФ: лекции о "бандеровцах" вместо геоботаники, Z на фасадах
23:52
Россияне жалуются в соцсетях, что их родственники "исчезли" на крейсере "Москва"
23:43
Противовоздушная оборона Украины уничтожила самолет и 3 вертолета врага
23:36
Зеленский требует новых санкций за "рублевую оккупацию" юга Украины
Все новости...