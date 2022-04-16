У Росії приплели німців до "біолабораторій в Україні"

Німеччина поряд із США нібито вела військово-біологічну діяльність в Україні протягом багатьох років, запевняє офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Джерело: Захарова, яку цитує "РИА Новости"

Пряма мова Захарової: "За підтвердженою інформацією, німецька сторона щільно координувала свою роботу в галузі біологічної безпеки з американськими союзниками, які створили в Україні мережу щонайменше 30 біологічних лабораторій, де серед іншого проводилися небезпечні науково-дослідні дослідження".

Деталі: Один із російських сенаторів заявив, що "американці вступили після початку спецоперації в контакт із Монголією і збираються там ставити лабораторії".

Він додав, що це "ті, що звернули в Україні, тому що їм (американцям – ред.) важливо бути впритул до Росії".

Передісторія:

У перші тижні вторгнення російські пропагандисти повідомили, що в Україні виявили "секретні біолабораторії США", де були патогени збудників чуми та сибірської виразки. Фото- і відеодоказів не публікували, лише фото начебто документів СБУ із граматичними помилками чи ноутбук із наклейкою НАТО, тощо.

Також окупанти знаходили "лабораторії" з "бойовими" наркотиками.

Згодом у РФ почали поширювати маячню, що в Україні в лабораторіях проводили досліди над птахами, які мали переносити хвороби і заражати людей "слов'янської зовнішності". Окремі російські депутати навіть заявляли, що у появі коронавірусу є "український слід".

Судячи із результатів соцопитувань, які публікують в РФ, росіяни все ще довіряють своїй владі та державним та пропагандистським медіа.