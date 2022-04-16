У Росії приплели німців до "біолабораторій в Україні"

Німеччина поряд із США нібито вела військово-біологічну діяльність в Україні протягом багатьох років, запевняє офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Джерело: Захарова, яку цитує "РИА Новости"

Пряма мова Захарової: "За підтвердженою інформацією, німецька сторона щільно координувала свою роботу в галузі біологічної безпеки з американськими союзниками, які створили в Україні мережу щонайменше 30 біологічних лабораторій, де серед іншого проводилися небезпечні науково-дослідні дослідження".

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Деталі: Один із російських сенаторів заявив, що "американці вступили після початку спецоперації в контакт із Монголією і збираються там ставити лабораторії".

Він додав, що це "ті, що звернули в Україні, тому що їм (американцям – ред.) важливо бути впритул до Росії".

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