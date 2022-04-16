В России приплели немцев к "биолабораториям в Украине"

Германия наряду с США якобы вела военно-биологическую деятельность в Украине на протяжении многих лет, уверяет официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Захарова, которую цитирует "РИА Новости"

Прямая речь Захаровой: "По подтверждённой информации, германская сторона плотно координировала свою работу в области биологической безопасности с американскими союзниками, которые создали в Украине сеть из по меньшей мере 30 биологических лабораторий, где среди прочего проводились опасные научно-исследовательские изыскания".

Детали: Один из российских сенаторов заявил, что "американцы вступили после начала спецоперации в контакт с Монголией и собираются там ставить лаборатории".

Он добавил, что это "те самые, что свернули в Украине, потому что им (американцам – ред.) важно быть вплотную к России".

Предыстория:

В первые недели вторжения российские пропагандисты сообщили, что в Украине обнаружены "секретные биолаборатории США", где находились патогены возбудителей чумы и сибирской язвы. Фото- и видеодоказательств не публиковали, только фото якобы документов СБУ с грамматическими ошибками или ноутбук с наклейкой НАТО и тому подобные "доказательства".

Также оккупанты находили "лаборатории" с "боевыми" наркотиками.

Позже в РФ начали распространять бред, что в Украине в лабораториях проводили опыты над птицами, которые должны были переносить болезни и заражать людей "славянской внешности". Отдельные российские депутаты даже заявляли, что в появлении коронавируса есть "украинский след".

Судя по результатам соцопросов, публикуемых в РФ, россияне все еще доверяют своей власти и государственным и пропагандистским медиа.