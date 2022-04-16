В России приплели немцев к "биолабораториям в Украине"

Германия наряду с США якобы вела военно-биологическую деятельность в Украине на протяжении многих лет, уверяет официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Захарова, которую цитирует "РИА Новости"

Прямая речь Захаровой: "По подтверждённой информации, германская сторона плотно координировала свою работу в области биологической безопасности с американскими союзниками, которые создали в Украине сеть из по меньшей мере 30 биологических лабораторий, где среди прочего проводились опасные научно-исследовательские изыскания".

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Детали: Один из российских сенаторов заявил, что "американцы вступили после начала спецоперации в контакт с Монголией и собираются там ставить лаборатории".

Он добавил, что это "те самые, что свернули в Украине, потому что им (американцам – ред.) важно быть вплотную к России".

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