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Окупанти знову обстріляли нафтопереробний завод на Луганщині

Роман ПетренкоСубота, 16 квітня 2022, 14:43

Росіяни вранці 16 квітня обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод, повідомив глава ОДА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Ще зранку орки вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа на 5000 кв.м, гасіння триває.

Це вже не перший обстріл цього заводу. рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС.

Палива там немає. Горять залишки нафтошламу".

Деталі: Гайдай наголосив, що росіяни також обстрілюють і житлові квартали Лисичанська.

 

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Теми: Луганська областьнафтапожежавійна
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