Окупанти знову обстріляли нафтопереробний завод на Луганщині
Субота, 16 квітня 2022, 14:43
Росіяни вранці 16 квітня обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод, повідомив глава ОДА Сергій Гайдай.
Джерело: Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "Ще зранку орки вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа на 5000 кв.м, гасіння триває.
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Це вже не перший обстріл цього заводу. рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС.
Палива там немає. Горять залишки нафтошламу".
Деталі: Гайдай наголосив, що росіяни також обстрілюють і житлові квартали Лисичанська.
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