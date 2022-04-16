Оккупанты снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Луганской области

Россияне утром 16 апреля обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, сообщил глава ОГА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Еще утром орки устроили по нефтяному предприятию, поднялся пожар на 5000 кв.м, тушение продолжается.

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Это уже не первый обстрел этого завода. Решисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС.

Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама".

Детали: Гайдай подчеркнул, что россияне также обстреливают и жилые кварталы Лисичанска.