Оккупанты снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Луганской области
Суббота, 16 апреля 2022, 14:43
Россияне утром 16 апреля обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, сообщил глава ОГА Сергей Гайдай.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Еще утром орки устроили по нефтяному предприятию, поднялся пожар на 5000 кв.м, тушение продолжается.
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Это уже не первый обстрел этого завода. Решисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС.
Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама".
Детали: Гайдай подчеркнул, что россияне также обстреливают и жилые кварталы Лисичанска.
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