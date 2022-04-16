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Делегація парламенту Грузії прибула до Києва

"Європейська правда"Субота, 16 квітня 2022, 14:42

До Києва прибула делегація грузинських парламентарів, очолювана спікером парламенту Шалвою Папуашвілі. 

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні у Києві разом із колегами-парламентарями, щоб передати послання Грузії: ми відчуваємо ваш смуток, Грузія підтримує Україну, грузини – з українцями", – написав Папуашвілі. 

З Грузії парламентарі виїхали напередодні 15 березня. 

Окрім нього, у складі делегації – віцеспікери Давид Сергієнко, Арчіл Талаквадзе та Леван Іоселіані, голова комітету з питань діаспори Бека Одішарія, представники партій "Лело", "Гірчі", "Республіканської партії" та "За Грузію". 

Найбільша опозиційна сила "Єдиний національний рух" не представлена у делегації через конфлікт між ЄНР і правлячою "Грузинською мрією", але спорядила окрему делегацію

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Нагадаємо, після російського вторгнення відносини України та Грузії різко загострилися через небажання засуджувати дії РФ. 

Нещодавно додатково відносини між країнами загострив новий конфлікт через можливий транзит територією Грузії для армії РФ.

Теми: ГрузіяУкраїнавійна
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