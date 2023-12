Делегація парламенту Грузії прибула до Києва

До Києва прибула делегація грузинських парламентарів, очолювана спікером парламенту Шалвою Папуашвілі.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні у Києві разом із колегами-парламентарями, щоб передати послання Грузії: ми відчуваємо ваш смуток, Грузія підтримує Україну, грузини – з українцями", – написав Папуашвілі.

Arrived in #Kyiv together with fellow Georgian MPs to convey a message of Georgia: we feel your sorrow, #Georgia supports #Ukraine, Georgians stand with Ukrainians 🇬🇪🇺🇦