Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Делегація парламенту Грузії прибула до Києва

"Європейська правда"Субота, 16 квітня 2022, 14:42

До Києва прибула делегація грузинських парламентарів, очолювана спікером парламенту Шалвою Папуашвілі. 

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні у Києві разом із колегами-парламентарями, щоб передати послання Грузії: ми відчуваємо ваш смуток, Грузія підтримує Україну, грузини – з українцями", – написав Папуашвілі. 

Реклама:

З Грузії парламентарі виїхали напередодні 15 березня. 

Окрім нього, у складі делегації – віцеспікери Давид Сергієнко, Арчіл Талаквадзе та Леван Іоселіані, голова комітету з питань діаспори Бека Одішарія, представники партій "Лело", "Гірчі", "Республіканської партії" та "За Грузію". 

ВІДЕО ДНЯ

Найбільша опозиційна сила "Єдиний національний рух" не представлена у делегації через конфлікт між ЄНР і правлячою "Грузинською мрією", але спорядила окрему делегацію

Нагадаємо, після російського вторгнення відносини України та Грузії різко загострилися через небажання засуджувати дії РФ. 

Нещодавно додатково відносини між країнами загострив новий конфлікт через можливий транзит територією Грузії для армії РФ.

Теми: ГрузіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Грузія
Уряд Грузії не дав дозволу президентці поїхати в Україну
Роль грузинсьĸого "десанту" у нашій спільній боротьбі за свободу 
Грузія таки пустила 6 громадян України, яких росіяни вивезли з Херсонщини
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: