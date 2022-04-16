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Делегация парламента Грузии прибыла в Киев

"Европейская правда"Суббота, 16 апреля 2022, 14:42

В Киев прибыла делегация грузинских парламентариев, возглавляемая спикером парламента Шалвой Папуашвили.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"Сегодня в Киеве вместе с коллегами-парламентариями, чтобы передать послание Грузии: мы чувствуем вашу боль, Грузия поддерживает Украину, грузины – с украинцами", – написал Папуашвили.

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Из Грузии парламентарии выехали накануне, 15 марта.

Кроме него, в составе делегации – вицеспикеры Давид Сергиенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, глава комитета по диаспоре Бека Одишария, представители партий "Лело", "Гирчи", "Республиканской партии" и "За Грузию".

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Самая большая оппозиционная сила "Единое национальное движение" не представлена ​​в делегации из-за конфликта между ЕНР и правящей "Грузинской мечтой", но отправила отдельную делегацию.

Напомним, после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ.

Дополнительно отношения между странами обострили новый конфликт из-за возможного транзита по территории Грузии для армии РФ.

Темы: ГрузияУкраинавойна
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