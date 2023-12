Делегация парламента Грузии прибыла в Киев

В Киев прибыла делегация грузинских парламентариев, возглавляемая спикером парламента Шалвой Папуашвили.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"Сегодня в Киеве вместе с коллегами-парламентариями, чтобы передать послание Грузии: мы чувствуем вашу боль, Грузия поддерживает Украину, грузины – с украинцами", – написал Папуашвили.

Реклама:

Arrived in #Kyiv together with fellow Georgian MPs to convey a message of Georgia: we feel your sorrow, #Georgia supports #Ukraine, Georgians stand with Ukrainians 🇬🇪🇺🇦