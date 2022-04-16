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Росіяни "обробляють" херсонців листівками про війну з "колективним Заходом"

Олена РощінаСубота, 16 квітня 2022, 15:30

В окупованому Херсоні росіяни роздають листівки, в яких викладають свою пропагандистську версію причин війни і закликають місцевих жителів вести "роз'яснювальну роботу" на користь РФ.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Деталі: Херсонців намагаються переконати, що Росія почала війну, щоб знищити "київський режим" і не дати "колективному Заходу" знищити російський та український народи.

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Про сумнозвісне "звільнення Донбасу" тут не йдеться, хоч і стверджується про "злочини нацистів на Донбасі". 

Окупаційна адміністрація Херсону намагається переконати місцеве населення, що РФ чинить військові злочини в Україні на благо людей.

"Горе, що спіткало вас, – результат злочинної політики київського режиму", – стверджують окупанти.

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Українців закликають до колаборації з росіянами і стверджують, що "прокиївських провокаторів" у Херсоні – "десяток".

Місцевих жителів запевняють, що російська армія "не воює з українським народом", але просять не наближатися до армії РФ і не носити зброю.

 

ГУР зазнаачє, що на супутникових знімках компанії Planet Lab видно, що за час окупації на херсонському міському цвинтарі з’явились щонайменше 824 нові могили.

Нагадаємо: Раніше для обґрунтування війни Кремль, на додачу до пропаганди про міфічний "захист" Донбасу й протистояння НАТО, вигадував фейки про наміри України розробляти ядерну зброю, про лабораторії з виготовлення біологічної зброї, про "нацистів" в Україні тощо.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, російська армія нищить українські міста, вбиває й катує мирних жителів, ґвалтує жінок і навіть дітей.

Українські та міжнародні слідчі ретельно досліджують злочини, які чинять російські військові на території України за наказами свого керівництва.

Теми: ХерсонвійнапропагандаРосія
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