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Россияне "обрабатывают" херсонцев листовками о войне с "коллективным Западом"

Елена РощинаСуббота, 16 апреля 2022, 15:30

В оккупированном Херсоне россияне раздают листовки, в которых излагают свою пропагандистскую версию причин войны и призывают местных жителей вести разъяснительную работу в пользу РФ.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Детали: Херсонцев пытаются убедить, что Россия начала войну, чтобы уничтожить "киевский режим" и не дать коллективному Западу уничтожить российский и украинский народы. 

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О печально известном "освобождении Донбасса" здесь речь не идет, хотя и утверждается о "преступлениях нацистов на Донбассе".

Оккупационная администрация Херсона пытается убедить местное население, что РФ совершает военные преступления в Украине во благо людей.

"Горе, которое постигло вас, – результат преступной политики киевского режима", – утверждают оккупанты.

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Украинцев призывают к коллаборации с россиянами и утверждают, что "прокиевских провокаторов" в Херсоне – "десяток".

Местные жители уверяют, что российская армия "не воюет с украинским народом", но просят не приближаться к армии РФ и не носить оружие.

 

ГУР отмечает, что на спутниковых снимках компании Planet Lab видно, что за время оккупации на херсонском городском кладбище появилось не менее 824 новых могил.

Напомним: Ранее для обоснования войны Кремль, в дополнение к пропаганде о мифической "защите" Донбасса и противостоянии НАТО, придумывал фейки о намерениях Украины разрабатывать ядерное оружие, о лабораториях по изготовлению биологического оружия, о "нацистах" в Украине и т.д.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, российская армия уничтожает украинские города, убивает и подвергает пыткам мирных жителей, насилует женщин и даже детей.

Украинские и международные следователи тщательно расследуют преступления, совершаемые российскими военными на территории Украины по приказам своего руководства.

Темы: ХерсонвойнапропагандаРосcия
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