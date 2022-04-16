Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ле Пен обурилася акціями проти правого радикалізму після її виходу в другий тур

"Європейська правда"Субота, 16 квітня 2022, 15:40

Кандидатка у президенти Франції, лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен назвала "глибоко антидемократичними" акції проти правого радикалізму, які пройшли у зв’язку з її виходом у другий тур.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

"Виходити протестувати проти результатів виборів - це, як на мене, дуже недемократично. Думаю. французам неприємно бачити, що їхній вибір ставлять під питання на вулиці шляхом маніфестацій. Мій заклик до всіх цих людей - сходіть проголосуйте", - заявила Ле Пен.

Вона також сказала, що "якщо система вдається до такої дияволізації, то це свідчить про її страх". 

По всій території Франції 16 квітня очікують три десятки акцій за участі близько 15 тисяч осіб під гаслами "проти правого радикалізму і його ідей та Марін Ле Пен у Єлисейському палаці". До протестів закликали група з 30 асоціацій та профспілок. 

"Мова про те, щоб не допустити приходу проєкту суспільства, який буде руйнівним для правової держави, соціальної і солідарної демократичної республіки, яку ми щоденно відстоюємо", - пояснює свою позицію "Ліга з прав людини". 

"Свобода медіа та різноманіття профспілкових об’єднань у Франції опинилися під загрозою через те, що крайні праві можуть прийти до влади", - зазначає Національна спілка журналістів. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, за підсумками першого туру чинний президент Еммануель Макрон набрав 27,6% голосів, Ле Пен - 23,41%. Більшість кандидатів, що не вийшли у другий тур, закликали своїх прихильників віддати голос за Еммануеля Макрона

До другого туру голосування залишається вісім днів. За результатами одного з останніх опитувань, Макрон випереджає Ле Пен з результатом 54% проти 46%.

Теми: Франція
Головне сьогодні

Росіяни скаржаться в соцмережах, що їхні родичі "зникли" на крейсері "Москва"

На "Москві" загинуло близько 40 людей, багато поранених із відірваними кінцівками – мати матроса

У Мінцифрі радять не говорити про війська РФ з родичами на окупованих територіях

Ворог штурмує і бомбить Маріуполь, частково блокує Харків і готує провокації - зведення

Із каналу з відео "Союзмультфільму" зник мультик про "Нептун" і фашистський есмінець з буквою Z

Готуємося навіть до повторної спроби РФ взяти Київ – голова ВА

Усі новини...
Франція
Посол Франції повернувся до Києва
Посол Франції повернувся до Києва
Перед другим туром виборів у Франції Макрон має 54% підтримки, у Ле Пен - 46
Останні новини
02:00
Росіяни стріляли по Дніпропетровщині, є загиблий
01:21
На Луганщині людей закликають евакуюватися, поки є шанс: Цей тиждень може багато вирішити
00:49
ВіДЕОМаріуполь: На "Азовсталі" ховаються цивільні без води і їжі
00:26
Пропаганда у вишах РФ: лекції про "бандерівців" замість геоботаніки, Z на фасадах
23:52
Росіяни скаржаться в соцмережах, що їхні родичі "зникли" на крейсері "Москва"
23:43
"Верба б'є": Протиповітряна оборона знищила літак і 3 вертольоти ворога
23:36
Зеленський вимагає нових санкцій за "рубльову окупацію" півдня України
23:27
Як малознайомі сусіди стали опорою один для одного та для інших харків'ян. Історії волонтерів
22:48
Зеленський обговорив повоєнну відбудову України з директоркою МВФ
22:35
На сході ЗСУ збили вертольоти, знищили 10 танків і 15 одиниць бронетехніки РФ
Усі новини...