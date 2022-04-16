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Ле Пен обурилася акціями проти правого радикалізму після її виходу в другий тур

"Європейська правда"Субота, 16 квітня 2022, 15:40

Кандидатка у президенти Франції, лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен назвала "глибоко антидемократичними" акції проти правого радикалізму, які пройшли у зв’язку з її виходом у другий тур.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

"Виходити протестувати проти результатів виборів - це, як на мене, дуже недемократично. Думаю. французам неприємно бачити, що їхній вибір ставлять під питання на вулиці шляхом маніфестацій. Мій заклик до всіх цих людей - сходіть проголосуйте", - заявила Ле Пен.

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Вона також сказала, що "якщо система вдається до такої дияволізації, то це свідчить про її страх". 

По всій території Франції 16 квітня очікують три десятки акцій за участі близько 15 тисяч осіб під гаслами "проти правого радикалізму і його ідей та Марін Ле Пен у Єлисейському палаці". До протестів закликали група з 30 асоціацій та профспілок. 

"Мова про те, щоб не допустити приходу проєкту суспільства, який буде руйнівним для правової держави, соціальної і солідарної демократичної республіки, яку ми щоденно відстоюємо", - пояснює свою позицію "Ліга з прав людини". 

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"Свобода медіа та різноманіття профспілкових об’єднань у Франції опинилися під загрозою через те, що крайні праві можуть прийти до влади", - зазначає Національна спілка журналістів. 

Нагадаємо, за підсумками першого туру чинний президент Еммануель Макрон набрав 27,6% голосів, Ле Пен - 23,41%. Більшість кандидатів, що не вийшли у другий тур, закликали своїх прихильників віддати голос за Еммануеля Макрона

До другого туру голосування залишається вісім днів. За результатами одного з останніх опитувань, Макрон випереджає Ле Пен з результатом 54% проти 46%.

Теми: Франція
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