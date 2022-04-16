Ле Пен возмутилась акциями протеста после ее выхода во второй тур

Кандидат в президенты Франции, лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен назвала "глубоко антидемократическими" акции против правого радикализма, которые прошли в связи с ее выходом во второй тур.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

"Выходить протестовать против результатов выборов - это, мне кажется, очень недемократично. Думаю, французам неприятно видеть, что их выбор ставят под вопрос на улице путем манифестаций. Мой призыв ко всем этим людям - сходите проголосуйте", - заявила Ле Пен.

Она также сказала, что "если система прибегает к такой дьяволизации, то это свидетельствует о ее страхе".

По всей территории Франции 16 апреля ожидают три десятка акций с участием около 15 тысяч человек под лозунгами "против правого радикализма и его идей Марин Ле Пен в Елисейском дворце". К протестам призвали группу из 30 ассоциаций и профсоюзов.

"Речь о том, чтобы не допустить приход проекта общества, который будет разрушительным для правового государства, социальной и солидарной демократической республики, которую мы ежедневно отстаиваем", - объясняет свою позицию "Лига по правам человека".

"Свобода медиа и разнообразие профсоюзных объединений во Франции оказались под угрозой из-за того, что крайние правые могут прийти к власти", - отмечает Национальный союз журналистов.

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Напомним, по итогам первого тура действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,6% голосов, Ле Пен – 23,41%. Большинство кандидатов, не вышедших во второй тур, призвали своих сторонников отдать голос за Эммануэля Макрона.

Ко второму туру голосования остается восемь дней. По результатам одного из последних опросов, Макрон опережает Ле Пен с результатом 54% против 46%.