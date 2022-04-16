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Росіяни зірвали евакуацію з Лисичанська, відкривши вогонь – Гайдай

Субота, 16 квітня 2022, 16:27

Російська армія зірвала евакуацію з Лисичанська, із Сєвєродонецька врятовано 42 особи, загалом понад 70.

Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай

Пряма мова: "Під час "режиму тиші" російська армія відкрила вогонь по центру Лисичанська. Звісно, місцеві жителі вирішили залишитися в цей час в підвалах. Евакуацію було фактично зірвано, бо вдалося вивезти лише одну людину. 

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Втім, убезпечили ще 42 сєвєродончан, 11 рубіжан, 14 кремінян. Шестеро людей виїхали з Попасної. 

До речі, у новому місці збору по вул. Щербакова, 1-а, організоване сховище на час обстрілів та харчування".

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