Россияне сорвали эвакуацию из Лисичанска, открыв огонь – Гайдай
Суббота, 16 апреля 2022, 16:27
Российская армия сорвала эвакуацию из Лисичанска, из Северодонецка спасены 42 человека, в общей сложности более 70 человек.
Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай
Прямая речь: "Во время "режима тишины" российская армия открыла огонь по центру Лисичанска. Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека.
Впрочем, обезопасили еще 42 северодончан, 11 рубежан, 14 кремниян. Шесть человек уехали из Попасной.
Кстати, в новом месте сбора по ул. Щербакова, 1-а, организованное убежище на время обстрелов и питание".
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