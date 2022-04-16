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Россияне сорвали эвакуацию из Лисичанска, открыв огонь – Гайдай

Суббота, 16 апреля 2022, 16:27

Российская армия сорвала эвакуацию из Лисичанска, из Северодонецка спасены 42 человека, в общей сложности более 70 человек.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай

Прямая речь: "Во время "режима тишины" российская  армия открыла огонь по центру Лисичанска. Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека.

Впрочем, обезопасили еще 42 северодончан, 11 рубежан, 14 кремниян. Шесть человек уехали из Попасной.

Кстати, в новом месте сбора по ул. Щербакова, 1-а, организованное убежище на время обстрелов и питание".

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