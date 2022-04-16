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Росіяни поховали путінського генерала, якого ліквідували ЗСУ

Роман ПетренкоСубота, 16 квітня 2022, 16:34
Росіяни поховали путінського генерала, якого ліквідували ЗСУ

У Петербурзі 16 квітня попрощалися із заступником командувача 8-ї армії генерал-майором Володимиром Фроловим.

Джерело: "Фонтанка"

Деталі: Його похорон пройшов із військовими почестями, в церемонії взяв участь губернатор.

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За словами губернатора, Фролов "пав смертю хоробрих" у боях "з українським противником".

На похороні заявили, що цей генерал "до кінця виконав свій військовий та людський обов'язок".

 

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Теми: Росіявійна
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