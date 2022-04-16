Россияне похоронили путинского генерала, которого ликвидировали ВСУ
Суббота, 16 апреля 2022, 16:34
В Петербурге 16 апреля простились с заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Фроловым.
Источник: "Фонтанка"
Детали: Его похороны прошли с воинскими почестями, в церемонии принял участие губернатор.
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По словам губернатора, Фролов "пал смертью храбрых" в боях "с украинским противником".
На похоронах заявили, что этот генерал "до конца исполнил свой воинский и человеческий долг".
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