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Россияне похоронили путинского генерала, которого ликвидировали ВСУ

Роман ПетренкоСуббота, 16 апреля 2022, 16:34
Россияне похоронили путинского генерала, которого ликвидировали ВСУ

В Петербурге 16 апреля простились с заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Фроловым.

Источник: "Фонтанка"                             

Детали: Его похороны прошли с воинскими почестями, в церемонии принял участие губернатор.

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По словам губернатора, Фролов "пал смертью храбрых" в боях "с украинским противником".

На похоронах заявили, что этот генерал "до конца исполнил свой воинский и человеческий долг".

 

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Темы: Росcиявойна
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