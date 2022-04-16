Зеленський розповів, що робиться і що потрібно для порятунку Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що йдуть переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі, але росіяни вимагають від них здатися.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю українським онлайн медіа

Пряма мова: "Маріуполь. Ситуація дуже складна. Заблоковані наші військові, заблоковані поранені. Там гуманітарна криза, немає їжі, немає води, немає медикаментів. Тим не менше хлопці захищаються. І однієї подяки замало, тому тривають перемовні процеси. Довіри до перемовників щодо Маріуполя, якщо чесно, немає.

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Ми домовлялися, що будуть гуманітарні коридори. Хотіли забрати поранених, наших жінок та дітей, але Росія відмовилась".

Деталі :Зеленський запевнив, що влада "на зв'язку з хлопцями, що на заблокованому заводі", розмови йдуть "на різних рівнях".

"Вони знають, що виконують найпотужнішу місію на сьогодні. Так ворог їх боїться, що кількість ворога перевищує в шість разів. Кілька кіл блокування Маріуполя є", – зазначив президент.

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За його словами, "азовці" – вже герої, і "ніхто би їм не заборонив зробити певні кроки".

Зеленський додав, що в Маріуполі є велика проблема з людьми, які зникли, бо росяни вивозять людей: "Багато людей зникло, ми не знаємо скільки людей зникло".

Пряма мова: "Що може врятувати Маріуполь? Це потужне озброєння, яке треба надати якомога швидше. Друге – це питання перемовин.

Режим припинення вогню дуже потрібен, щоб забрати поранених. Але це залежить від бажання Росії. Вони пропонують нашим людям здатися.

Вони ставляться по-різному до наших військових там. І ви це прекрасно знаєте. І є військові, яких вони ненавидять і навряд чи вони збережуть їм життя. Так, може бути Іловайськ (повторення трагедії 2014 року, відомої як "іловайський котел", – УП)".