Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський розповів, що робиться і що потрібно для порятунку Маріуполя

Севгіль Мусаєва, Олена РощінаСубота, 16 квітня 2022, 16:41

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що йдуть переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі, але росіяни вимагають від них здатися. 

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю українським онлайн медіа

Пряма мова: "Маріуполь. Ситуація дуже складна. Заблоковані наші військові, заблоковані поранені. Там гуманітарна криза, немає їжі, немає води, немає медикаментів. Тим не менше хлопці захищаються. І однієї подяки замало, тому тривають перемовні процеси.  Довіри до перемовників щодо Маріуполя, якщо чесно, немає.

Реклама:

Ми домовлялися, що будуть гуманітарні коридори. Хотіли забрати поранених, наших жінок та дітей, але Росія відмовилась".

Деталі :Зеленський запевнив, що влада "на зв'язку з хлопцями, що на заблокованому заводі", розмови йдуть "на різних рівнях". 

"Вони знають, що виконують найпотужнішу місію на сьогодні. Так ворог їх боїться, що кількість ворога перевищує в шість разів. Кілька кіл блокування Маріуполя є", – зазначив президент.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, "азовці" – вже герої, і "ніхто би їм не заборонив зробити певні кроки".

Зеленський додав, що в Маріуполі є велика проблема з людьми, які зникли, бо росяни вивозять людей: "Багато людей зникло, ми не знаємо скільки людей зникло".

Пряма мова: "Що може врятувати Маріуполь? Це потужне озброєння, яке треба надати якомога швидше. Друге – це питання перемовин. 

Режим припинення вогню дуже потрібен, щоб забрати поранених. Але це залежить від бажання Росії. Вони пропонують нашим людям здатися. 

Вони ставляться по-різному до наших військових там. І ви це прекрасно знаєте. І є військові, яких вони ненавидять і навряд чи вони збережуть їм життя. Так, може бути Іловайськ (повторення трагедії 2014 року, відомої як "іловайський котел", – УП)".

Теми: ЗеленськийМаріупольвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: