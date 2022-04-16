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Зеленский рассказал, что делается и что нужно для спасения Мариуполя

Севгиль Мусаева, Елена РощинаСуббота, 16 апреля 2022, 16:41

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что идут переговоры, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе, но россияне требуют от них сдаться.

Источник: Владимир Зеленский в интервью украинским онлайн медиа

Прямая речь: "Мариуполь. Ситуация очень сложная. Заблокированы наши военные, заблокированы раненые. Там гуманитарный кризис, нет еды, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее ребята защищаются. И одной благодарности мало, потому продолжаются переговорные процессы. Доверия к переговорщикам по Мариуполю, если честно, нет.

Мы договаривались, что будут гуманитарные коридоры. Хотели забрать раненых, наших женщин и детей, но Россия отказалась".

Детали: Зеленский заверил, что власти "на связи с ребятами, которые на заблокированном заводе", разговоры идут "на разных уровнях".

"Они знают, что выполняют самую мощную миссию на сегодняшний день. Так враг их опасается, что количество врага превышает в шесть раз. Несколько кругов блокировки Мариуполя есть", – отметил президент.

По его словам, "азовцы" – уже герои, и "никто бы им не запретил сделать определенные шаги".

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Зеленский добавил, что в Мариуполе есть большая проблема с пропавшими людьми, потому что россияне вывозят людей: "Много людей исчезли, мы не знаем сколько людей исчезли".

Прямая речь: "Что может спасти Мариуполь? Это мощное вооружение, которое нужно предоставить как можно скорее. Второе – это вопрос переговоров.

Режим прекращения огня очень необходим, чтобы забрать раненых. Но это зависит от желания России. Они предлагают нашим людям сдаться.

Они относятся по-разному к нашим военным там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли сохранят им жизнь. Да, может быть Иловайск (повторение трагедии 2014 года, известной как "иловайский котел", – УП).

Темы: ЗеленскийМариупольвойнаРосcия
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