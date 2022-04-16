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Понад 10 тисяч добровольців долучилися допомагати рятувальникам

Ірина БалачукСубота, 16 квітня 2022, 16:48
Фото ДСНС

Понад 10 тисяч людей зареєструвалися на сайті ДСНС, щоб допомагати рятувальникам розбирати завали у зруйнованих російськими окупантами містах і селах та відбудовувати країну.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно ДСНС: "Добровольців-рятувальників вже понад 10 тисяч. Саме стільки людей зареєструвалися на сайті ДСНС, щоб допомагати відбудовувати країну".

Деталі: Наразі частина волонтерів працюють на Київщині – там, де розміновано території. Вони проводять пошукові роботи, прибирають вулиці від будівельних матеріалів та розбирають завали. 

У ДСНС пояснили, що через мінування населених пунктів та екосистем російськими військами, вони не можуть залучити усіх охочих до проведення робіт – адже спершу рятувальники і сапери мають очистити території та будинки від вибухонебезпечних предметів.
 

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Теми: ДСНСУкраїнавійна
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