Понад 10 тисяч добровольців долучилися допомагати рятувальникам

Понад 10 тисяч людей зареєструвалися на сайті ДСНС, щоб допомагати рятувальникам розбирати завали у зруйнованих російськими окупантами містах і селах та відбудовувати країну.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно ДСНС: "Добровольців-рятувальників вже понад 10 тисяч. Саме стільки людей зареєструвалися на сайті ДСНС, щоб допомагати відбудовувати країну".

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Деталі: Наразі частина волонтерів працюють на Київщині – там, де розміновано території. Вони проводять пошукові роботи, прибирають вулиці від будівельних матеріалів та розбирають завали.





У ДСНС пояснили, що через мінування населених пунктів та екосистем російськими військами, вони не можуть залучити усіх охочих до проведення робіт – адже спершу рятувальники і сапери мають очистити території та будинки від вибухонебезпечних предметів.

