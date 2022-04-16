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Более 10 тысяч добровольцев приобщились помогать спасателям

Ирина БалачукСуббота, 16 апреля 2022, 16:48
Фото ГСЧС

Более 10 тысяч человек зарегистрировались на сайте ГСЧС, чтобы помогать спасателям разбирать завалы в разрушенных российскими оккупантами городах и селах и восстанавливать страну.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно ГСЧС: "Добровольцев-спасателей уже более 10 тысяч. Именно столько людей зарегистрировались на сайте ГСЧС, чтобы помогать восстанавливать страну".

Детали: Сейчас часть волонтеров работают в Киевской области – там, где разминированы территории. Они проводят поисковые работы, убирают улицы от строительных материалов и разбирают завалы. 

В ГСЧС пояснили, что из-за минирования населенных пунктов и экосистем российскими войсками они не могут привлечь всех желающих к проведению работ – поскольку сначала спасатели и саперы должны очистить территории и дома от взрывоопасных предметов.

Темы: ГСЧСУкраинавойна
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