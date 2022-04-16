Берлін підтвердив надання 2 млрд євро на військову техніку, здебільшого Україні

Міністр фінансів Крістіан Лінднер оголосив, що Німеччина збільшить фонд військової підтримки зарубіжних країн до 2 мільярдів євро, більшість яких піде Україні на закупівлю зброї.

Про це Лінднер написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Повідомлення ЗМІ правильні: у додатковому бюджеті допомогу в Ertüchtigungshilfe (інструмент фінансової підтримки для зміцнення збройних сил та сил безпеки у країнах-партнерах – ред.) буде збільшено до 2 мільярдів євро. Ці кошти принесуть велику користь Україні. Федеральний канцлер просив про це раніше", – написав міністр.

Минулого року фонд становив 225 мільйонів євро.

Раніше ЗМІ повідомляли, що гроші мають бути витрачені на нову військову техніку, більшість якої піде в Україну.

Лише на Європейський фонд миру, що закуповує зброю для України, з цієї суми передбачено близько 400 мільйонів євро.

Два мільярди євро не є частиною спеціального фонду Бундесверу у розмірі 100 мільярдів євро внаслідок війни в Україні, а є додатковими видатками.