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В Германии подтвердили предоставление 2 млрд евро на военную технику, в основном Украине

Суббота, 16 апреля 2022, 17:03

Министр финансов Кристиан Линднер объявил, что Германия увеличит фонд военной поддержки зарубежных стран до 2 миллиардов евро, большая часть которых пойдет Украине на закупку оружия.

Об этом Линднер написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сообщения СМИ верны: в дополнительном бюджете помощь в Ertüchtigungshilfe (инструмент финансовой поддержки для укрепления вооруженных сил и сил безопасности в странах-партнерах – ред.) будет увеличена до 2 миллиардов евро. Эти средства принесут большую пользу Украине. Федеральный канцлер просил об этом ранее, - написал министр.

В прошлом году фонд составил 225 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что деньги должны быть потрачены на новую военную технику, большинство которой уйдет в Украину.

Только на Европейский фонд мира, закупающий оружие для Украины, из этой суммы предусмотрено около 400 миллионов евро.

Два миллиарда евро не являются частью специального фонда Бундесвера в размере 100 миллиардов евро в результате войны в Украине, а являются дополнительными расходами.

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Темы: Германияоружиевойна
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