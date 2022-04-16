В Германии подтвердили предоставление 2 млрд евро на военную технику, в основном Украине
Министр финансов Кристиан Линднер объявил, что Германия увеличит фонд военной поддержки зарубежных стран до 2 миллиардов евро, большая часть которых пойдет Украине на закупку оружия.
Об этом Линднер написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".
"Сообщения СМИ верны: в дополнительном бюджете помощь в Ertüchtigungshilfe (инструмент финансовой поддержки для укрепления вооруженных сил и сил безопасности в странах-партнерах – ред.) будет увеличена до 2 миллиардов евро. Эти средства принесут большую пользу Украине. Федеральный канцлер просил об этом ранее, - написал министр.
В прошлом году фонд составил 225 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали, что деньги должны быть потрачены на новую военную технику, большинство которой уйдет в Украину.
Только на Европейский фонд мира, закупающий оружие для Украины, из этой суммы предусмотрено около 400 миллионов евро.
Два миллиарда евро не являются частью специального фонда Бундесвера в размере 100 миллиардов евро в результате войны в Украине, а являются дополнительными расходами.