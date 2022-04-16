Італія з 17 квітня закриває порти для російських кораблів в рамках санкцій ЄС

Влада Італії з 17 квітня закриває доступ до портів країни для кораблів із Росії.

Про це повідомляє телеканал TGcom24, пише "Європейська правда".

Адміністрація італійських портів підготувала документ, відповідно до якого з неділі порти будуть закриті для російських кораблів, а також заборона поширюватиметься на судна, які змінили прапор після 24 лютого.

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Рішення підготовлене відповідно до директиви Європейського Союзу від 8 квітня, згідно з якою були введені додаткові санкції проти Росії.

Судна, які зараз перебувають в італійських портах повинні будуть залишити їх відразу після "завершення комерційної діяльності".

Виняток буде зроблено для суден, яким потрібна аварійна зупинка.

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