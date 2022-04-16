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Италия с 17 апреля закрывает порты для российских кораблей в рамках санкций ЕС

Суббота, 16 апреля 2022, 17:45

Власти Италии с 17 апреля закрывают доступ к портам страны для кораблей из России.

Об этом сообщает телеканал TGcom24, пишет "Европейская правда".

Администрация итальянских портов подготовила документ, согласно которому с воскресенья порты будут закрыты для российских кораблей, а также запрет будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля.

Решение подготовлено в соответствии с директивой Европейского Союза от 8 апреля, согласно которой были введены дополнительные санкции против России.

Суда, которые сейчас находятся в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после "завершения коммерческой деятельности".

Исключение будет сделано для судов, которым требуется аварийная остановка.

Напомним, псоол Италии Пьер Франческо Дзадзо вернулся в Киев, с понедельника посольство полноценно возобновит работу.

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Темы: ИталиясанкцииРосcия
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