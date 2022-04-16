Италия с 17 апреля закрывает порты для российских кораблей в рамках санкций ЕС
Власти Италии с 17 апреля закрывают доступ к портам страны для кораблей из России.
Об этом сообщает телеканал TGcom24, пишет "Европейская правда".
Администрация итальянских портов подготовила документ, согласно которому с воскресенья порты будут закрыты для российских кораблей, а также запрет будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля.
Решение подготовлено в соответствии с директивой Европейского Союза от 8 апреля, согласно которой были введены дополнительные санкции против России.
Суда, которые сейчас находятся в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после "завершения коммерческой деятельности".
Исключение будет сделано для судов, которым требуется аварийная остановка.
Напомним, псоол Италии Пьер Франческо Дзадзо вернулся в Киев, с понедельника посольство полноценно возобновит работу.