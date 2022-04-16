Фіни відправили "тракторні війська" в напрямку Росії після відео з ракетами РФ

У Фінляндії невідомі активісти записали відповідь на відео, зняте у Росії, про нібито пересування техніки під фінським кордоном - зобразивши перекидання тракторів, які готові полювати на неї.

Як пише "Європейська правда", відео помітила у соцмережах спільнота "Інформнапалм".

Відео практично копіює фрагмент, знятий нібито випадковим свідком на Карельському перешийку на початку тижня - як по трасі у напрямку Гельсінкі їдуть дві берегові ракетні системи "Бастіон". Його почали поширювати з припущенням, що Росія нібито стягує техніку до кордонів Фінляндії через її намір почати процедуру вступу до НАТО.

У "відеовідповіді" зняли колону з п’яти тракторів, які їдуть у напрямку до Санкт-Петербурга. Оператор так само в кінці бере у кадр та наближує дорожній знак, на якому можна бачити відстань до Петербурга та до прикордонного пункту пропуску Ваалімаа.

Після того, як оригінальне російське відео потрапило у фокус уваги, фінські експерти припустили, що може йтися про зумисну постановку з метою залякування, а також зазначили, що перебування "Бастіонів" у цьому районі не є чимось незвичайним.

Як відомо, у Фінляндії та Швеції після початку повномасштабної війни РФ проти України різко зросла підтримка вступу до НАТО. Обидві країни допускають, що вже у червні подадуть заявки на вступ, проте дебати тільки розпочалися.

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У Москві почали попереджати їх про "наслідки".

Детальніше на цю тему - у статті Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО.