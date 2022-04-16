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Финны отправили "тракторные войска" в направлении России после видео с ракетами РФ

"Европейская правда"Суббота, 16 апреля 2022, 18:17

В Финляндии неизвестные активисты записали ответ на видео, снятое в России, о якобы передвижении техники под финской границей - изобразив перебрасывание тракторов, готовых охотиться на неё.

Как пишет "Европейская правда", видео заметило в соцсетях сообщество "Информнапалм".

Видео практически копирует фрагмент, снятый якобы случайным свидетелем на Карельском перешейке в начале недели – как по трассе в направлении Хельсинки едут две береговые ракетные системы "Бастион". Его начали распространять с допущениями, что Россия якобы стягивает технику к границам Финляндии из-за её намерения начать процедуру вступления в НАТО.

В "видеоответе" сняли колонну из пяти тракторов, которые едут в направлении Санкт-Петербурга. Оператор в конце так само берет в кадр и приближает дорожный знак, на котором можно видеть расстояние до Петербурга и до пограничного пункта пропуска Ваалимаа.

После того, как оригинальное российское видео попало в фокус внимания, финские эксперты предположили, что речь может идти об умышленной постановке с целью запугивания, а также отметили, что пребывание "Бастионов" в этом районе не является чем-то необычным.

Как известно, в Финляндии и Швеции после начала полномасштабной войны РФ против Украины резко возросла поддержка вступления в НАТО. Обе страны допускают, что уже в июне подадут заявки на вступление, но решение еще не принято и дебаты только начались.

ВИДЕО ДНЯ

В Москве начали предупреждать их о "последствиях".

Детальнее на эту тему – в статье Финляндия отказывается от нейтральности: как агрессия РФ толкает страну к вступлению в НАТО.

Темы: ФинляндияРосcияоружие
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