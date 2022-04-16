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Чернігівщина: ОТГ показала знищену техніку 90-ї танкової дивізії з Єкатеринбурга

Світлана КізіловаСубота, 16 квітня 2022, 18:58
Знищена техніка 90-ї танкової дивізії з Єкатеринбурга, фото Генштабу ЗСУ

Представники одної з ОТГ Чернігівської області показали наслідки роботи ЗСУ – купу залишків військової техніки окупантів, серед якої навіть шапка одного з російських солдатів на розтрощеному танку.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Крутівська ОТГ, що на Чернігівщині, оприлюднила фотографії залишків техніки 90-ї танкової дивізії (місце базування – Єкатеринбург). Окупанти саме цієї дивізії місяць перебували в Ніжинському районі області.

Зазначається, що на фото – результат роботи Збройних Сил України. Коли саме була розбита ця російська колона, та скільки росіян було знищено, не уточнюється.

Дословно Крутівська ОТГ: "У боях відзначилась і тероборона Ніжина, в лавах котрої воювали і козаки з нашої громади".

 
 
 
 

Теми: війнаЗбройні силиЧернігівська областьРосія
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