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Черниговщина: ОТГ показала уничтоженную технику 90-й танковой дивизии из Екатеринбурга

Светлана КизиловаСуббота, 16 апреля 2022, 18:58
Уничтоженная техника 90-й танковой дивизии из Екатеринбурга, фото Генштаба ВСУ

Представители одной из ОТГ Черниговской области показали последствия работы ВСУ – остатки военной техники оккупантов, среди которой даже шапка одного из российских солдат на разбитом танке.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Крутовская ОТГ на Черниговщине обнародовала фотографии остатков техники 90-й танковой дивизии (место базирования – Екатеринбург). Оккупанты именно этой дивизии месяц находились в Нежинском районе области.

На фото – результат работы Вооруженных Сил Украины. Когда именно была разбита эта российская колонна, и столько россиян было уничтожено, не уточняется.

Дословно Крутовская ОТГ: "В боях отличилась и тероборона Нежина, в рядах которой воевали и казаки из нашей общины".

 
 
 
 

Темы: войнаВооруженные силыЧерниговская областьРосcия
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