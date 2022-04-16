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270 000 тонн гуманітарки, $924 млн допомоги – Єрмак про координаційний штаб

Олена РощінаСубота, 16 квітня 2022, 19:07

Завдяки координаційному штабу з гуманітарних та соціальних питань вдалося доставити українцям 270 тисяч тонн гуманітарної допомоги, а також здійснювати евакуацію мирних жителів та акумулювати кошти благодійників.

Джерело: голова Офісу президент Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: Голова Офіссу президента Андрій Єрмак, його заступники Кирило Тимошенко й Юлія Соколовська разом із першим віце-прем’єр-міністром – міністром економіки України Юлією Свириденко відзвітували про роботу Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань

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За словами Єрмака, створений президентом Координаційний штаб робить велику роботу. 

А саме: 

  • 270 000 тонн гуманітарного вантажу доставлено з різних куточків світу. 
  • Понад 3,7 млн людей евакуйовано залізницею. 
  • 291 705 людей вдалося евакуювати гуманітарними коридорами із заблокованих російськими окупантами міст. 
  • Понад $923,8 млн перераховано світовими благодійниками на рахунки міжнародних організацій, таких як UNICEF, UNHCR, Disasters Emergency Committee. 4,26% від суми перераховано на рахунки НБУ та українських посольств. 

Найбільше коштів надійшло від благодійників із Великої Британії (47%), Нідерландів (майже 18 %), Чехії (11%) та США (майже 8%).

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Пряма мова Єрмака: "Свої кошти міжнародним організаціям перераховували світові знаменитості та великі корпорації. Для нас однаково важлива допомога як від світових знаменитостей, так і від простих громадян різних країн. Ми надзвичайно вдячні кожному благодійнику і кожній організації".

Теми: війнаблагодійністьевакуаціягуманітарка
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