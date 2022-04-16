Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

270 000 тонн гуманитарки, $924 млн помощи – Ермак о координационном штабе

Елена РощинаСуббота, 16 апреля 2022, 19:07

Благодаря координационному штабу по гуманитарным и социальным вопросам удалось доставить украинцам 270 тысяч тонн гуманитарной помощи, а также эвакуировать мирных жителей и аккумулировать средства благотворителей.

Источник: глава Офиса президент Андрей Ермак в Telegram

Детали: Глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместители Кирилл Тимошенко и Юлия Соколовская вместе с первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины Юлией Свириденко отчитались о работе Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам

По словам Ермака, созданный президентом Координационный штаб делает большую работу.

А именно:

  • 270 000 тонн гуманитарного груза доставлено из разных уголков мира.
  • Более 3,7 млн ​​человек эвакуированы по железной дороге.
  • 291 705 человек удалось эвакуировать гуманитарными коридорами из заблокированных российскими оккупантами городов.
  • Более $923,8 млн перечислено мировыми благотворителями на счета международных организаций, таких как UNICEF, UNHCR, Disasters Emergency Committee. 4,26% от суммы перечислены на счета НБУ и украинских посольств.

Больше всего средств поступило от благотворителей из Великобритании (47%), Нидерландов (почти 18%), Чехии (11%) и США (почти 8%).

Прямая речь Ермака: "Свои средства международным организациям перечисляли мировые знаменитости и крупные корпорации. Для нас одинаково важна помощь как от мировых знаменитостей, так и от простых граждан разных стран. Мы очень благодарны каждому благотворителю и каждой организации".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаблаготворительностьэвакуациягуманитарка
Главное сегодня

Выезд из Украины – по загранпаспорту, пограничники объясняют почему

От ракетных ударов по Львову погибли 6 человек – ОВА

обновленоРоссияне нанесли 5 ракетных ударов по Львову: есть жертвы

фотоВ сети появились первые фото подбитого крейсера "Москва"

Сводка Генштаба: Россияне тщетно пытались закрепиться на Луганщине

Россияне жалуются в соцсетях, что их родственники "исчезли" на крейсере "Москва"

Все новости...
война
Некоторые дают оружие под давлением, но растягивают процесс на месяцы – Зеленский
Черниговщина: ОТГ показала уничтоженную технику 90-й танковой дивизии из Екатеринбурга
Враг рассылает компьютерные вирусы якобы от имени СБУ – Госспецсвязи
Последние новости
10:48
Россияне на войне потеряли 20,6 тысячи вояк и почти 800 танков – Генштаб
10:43
Выезд из Украины – по загранпаспорту, пограничники объясняют почему
10:41
Российский "Совкомфлот" планирует закрыть офис на Кипре из-за санкций – медиа
10:17
От ракетных ударов по Львову погибли 6 человек – ОВА
10:10
Канцлер Австрии об отказе от российского газа: Возможно, через несколько лет
10:07
фотоРоссийский генерал через бизнес-партнера Кивы отмывал средства в Украине – ГБР
10:03
Правительство сохранило текущие тарифы на электроэнергию для населения еще на 6 месяцев
10:02
фотоВо Львове несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами
09:57
"Мы не имеем права вернуться в точку, в которой мы были до войны" – Давидюк
09:54
фото Россияне зашли в Кременную, идут уличные бои, горит спортцентр – Гайдай
Все новости...