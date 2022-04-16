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270 000 тонн гуманитарки, $924 млн помощи – Ермак о координационном штабе

Елена РощинаСуббота, 16 апреля 2022, 19:07

Благодаря координационному штабу по гуманитарным и социальным вопросам удалось доставить украинцам 270 тысяч тонн гуманитарной помощи, а также эвакуировать мирных жителей и аккумулировать средства благотворителей.

Источник: глава Офиса президент Андрей Ермак в Telegram

Детали: Глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместители Кирилл Тимошенко и Юлия Соколовская вместе с первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины Юлией Свириденко отчитались о работе Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам

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По словам Ермака, созданный президентом Координационный штаб делает большую работу.

А именно:

  • 270 000 тонн гуманитарного груза доставлено из разных уголков мира.
  • Более 3,7 млн ​​человек эвакуированы по железной дороге.
  • 291 705 человек удалось эвакуировать гуманитарными коридорами из заблокированных российскими оккупантами городов.
  • Более $923,8 млн перечислено мировыми благотворителями на счета международных организаций, таких как UNICEF, UNHCR, Disasters Emergency Committee. 4,26% от суммы перечислены на счета НБУ и украинских посольств.

Больше всего средств поступило от благотворителей из Великобритании (47%), Нидерландов (почти 18%), Чехии (11%) и США (почти 8%).

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Прямая речь Ермака: "Свои средства международным организациям перечисляли мировые знаменитости и крупные корпорации. Для нас одинаково важна помощь как от мировых знаменитостей, так и от простых граждан разных стран. Мы очень благодарны каждому благотворителю и каждой организации".

Темы: войнаблаготворительностьэвакуациягуманитарка
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