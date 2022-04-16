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Грузія хоче у травні передати ЄС заповнений опитувальник для вступу

Субота, 16 квітня 2022, 19:09

Грузія своєчасно заповнить і у травні передасть Єврокомісії опитувальник у рамках процедури для отримання статусу країни-кандидата на членство у ЄС. 

Як повідомляє "Новости-Грузия", про це заявив прем’єр Іраклій Гарібашвілі, пише "Європейська правда".

"Усі відомства мобілізовані, щоб заповнити його якнайшвидше і своєчасно передати нашим європейським колегам… Очікування позитивні, якихось проблемних моментів немає", - прокоментував Гарібашвілі. 

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Грузія отримала опитувальник одночасно з Молдовою, 11 квітня. 

Нагадаємо, країна подала заявку на вступ до ЄС 3 березня, слідом за Україною. 

Український уряд очікує надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС у червні.

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Теми: ГрузіяЄС
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