Грузія хоче у травні передати ЄС заповнений опитувальник для вступу

Грузія своєчасно заповнить і у травні передасть Єврокомісії опитувальник у рамках процедури для отримання статусу країни-кандидата на членство у ЄС.

Як повідомляє "Новости-Грузия", про це заявив прем’єр Іраклій Гарібашвілі, пише "Європейська правда".

"Усі відомства мобілізовані, щоб заповнити його якнайшвидше і своєчасно передати нашим європейським колегам… Очікування позитивні, якихось проблемних моментів немає", - прокоментував Гарібашвілі.

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Грузія отримала опитувальник одночасно з Молдовою, 11 квітня.

Нагадаємо, країна подала заявку на вступ до ЄС 3 березня, слідом за Україною.

Український уряд очікує надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС у червні.

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