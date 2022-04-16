Грузия хочет в мае передать ЕС заполненный опросник для вступа

Грузия своевременно заполнит и в мае передаст Еврокомиссии опросник в рамках процедуры получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Как сообщает "Новости-Грузия", об этом заявил премьер Ираклий Гарибашвили, пишет "Европейская правда".

"Все ведомства мобилизованы, чтобы заполнить его как можно скорее и своевременно доставить нашим европейским коллегам… Ожидания положительные. Каких-либо проблемных моментов здесь нет", - прокомментировал Гарибашвили.

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Грузия получила опросник одновременно с Молдовой, 11 апреля.

Напомним, страна подала заявку на вступление в ЕС 3 марта, вслед за Украиной.

Украинское правительство ожидает предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС в июне.

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