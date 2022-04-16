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Генштаб: У армії РФ кадрові проблеми, шукають людей на "короткі" контракти

Альона Мазуренко Субота, 16 квітня 2022, 20:05
Генштаб: У армії РФ кадрові проблеми, шукають людей на короткі контракти
фото: генштаб

Окупанти агітують військовозобов’язаних росіян, які перебувають у запасі, підписувати короткострокові контрактів терміном від 3 місяців до 1 року. 

Джерело: Генштаб 

Дослівно: "Через ведення бойових дій на території України перенесено ротацію підрозділів 68-ї загальновійськової армії Східного військового округу в Сирійській Арабській Республіці.

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За наявною інформацією, військкомати Центрального військового округу збройних сил РФ агітують військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, до підписання короткострокових контрактів терміном від 3 місяців до 1 року".

Деталі: Росіяни продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах із залученням повітряного та морського компонентів.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. В ході перегрупування військ зафіксовано переміщення залізничним транспортом з території Білорусі (залізнична станція "Гомель-Новобілицька"), підрозділів 83-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил РФ.

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Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури з території Білорусі.

На Сіверському напрямку противник завершує перегрупування військ Центрального військового округу. Не виключається, що окупанти продовжать ракетні удари та артобстріли з території иРФ по об’єктах військової та цивільної інфраструктури України.

На Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на перегрупуванні, посиленні угруповання своїх військ та продовженні утримання позицій в районі міста Харкова.

На Ізюмському напрямку основні зусилля окупантів зосереджено на утриманні зайнятих рубежів та позицій в районі населених пунктів Суха Кам’янка, Сулигівка, Бражківка, Мала Комишуваха та Андріївка.

Ворог намагається покращити тактичне положення, протягом доби здійснив спробу проведення наступально-штурмових дій та намагався просунутись вглиб населеного пункту Довгеньке.

Успіху не має, зазнав значних втрат. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку з території РФ переміщено підрозділи зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Після завершення створення ударного угруповання та формування резервів противник буде намагатись відновити наступ у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти намагаються здійснювати вогневий вплив та вести штурмові дії на більшості напрямків. Ворог посилив угруповання військ за рахунок переміщення з території Бєлгородської області у район населеного пункту Сватове окремих підрозділів Центрального військового округу.

Імовірно, противник продовжить штурмові дії вздовж всієї лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях.

Зосереджуватиме зусилля на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, міста Маріуполь, а також виходу в райони населених пунктів Вугледар і Мар’їнка. Також готуватиметься до наступу на Курахівському та Авдіївському напрямках.

Разом з тим, спостерігається зниження рівня морально-психологічного стану підрозділів 1-го армійського корпусу, що діє на Донецькому напрямку. Це повязано зі значними втратами підрозділів, поповнення яких відбулося за рахунок мобілізованих.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на спробах встановлення повного контролю над територією Херсонської області та утриманні зайнятих позицій.

У місті Херсоні виявлено поширення окупантами агітаційних листівок із закликами до мирного співіснування з росіянами. Водночас продовжується залякування та терор мирного населення.

За наявною інформацією, імовірність залучення оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Молдови  до збройної агресії проти України залишається низькою.

Теми: війнаРосіяокупація
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