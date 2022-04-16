Генштаб: В армии РФ кадровые проблемы, ищут людей на "короткие" контракты

Оккупанты агитируют военнообязанных россиян, находящихся в запасе, подписывать краткосрочные контракты на срок от 3 месяцев до 1 года.

Источник: Генштаб

Дословно: "Из-за ведения боевых действий на территории Украины перенесена ротация подразделений 68-й общевойсковой армии Восточного военного округа в Сирийской Арабской Республике.

По имеющейся информации, военкоматы Центрального военного округа вооруженных сил РФ агитируют находящихся в запасе военнообязанных к подписанию краткосрочных контрактов сроком от 3 месяцев до 1 года".

Детали: Россияне продолжают наносить авиационные и ракетные удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам с привлечением воздушного и морского компонентов.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В ходе перегруппировки войск зафиксировано перемещение железнодорожным транспортом с территории Беларуси (железнодорожная станция "Гомель-Новобелицкая"), подразделений 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил РФ.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры с территории Беларуси.

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На Северском направлении противник завершает перегруппировку войск Центрального военного округа. Не исключается, что оккупанты продолжат ракетные удары и артобстрелы с территории РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

На Слобожанском направлении основные усилия врага сосредотачиваются на перегруппировке, усилении группировки своих войск и продолжении удержания позиций в районе города Харькова.

На Изюмском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на содержании занятых рубежей и позиций в районе населенных пунктов Сухая Каменка, Сулиговка, Бражковка, Малая Камышеваха и Андреевка.

Враг пытается улучшить тактическое положение, в течение суток предпринял попытку проведения наступательно-штурмовых действий и пытался продвинуться в глубь населенного пункта Довгенькое.

Удачи не имеет, понес значительные потери. Для усиления группировки на указанном направлении с территории РФ перемещены подразделения из состава 106-й воздушно-десантной дивизии.

После завершения создания ударной группировки и формирования резервов противник будет пытаться восстановить наступление в направлении Барвенково и Славянск.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты пытаются осуществлять огневое влияние и вести штурмовые действия на большинстве направлений. Враг усилил группировку войск за счет перемещения с территории Белгородской области в район населенного пункта Сватово отдельных подразделений Центрального военного округа.

Вероятно, противник продолжит штурмовые действия по всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях.

Сосредоточит усилия на захвате населенных пунктов Попасна, Рубежное, города Мариуполь, а также выхода в районы населенных пунктов Угледар и Марьинка. Также будет готовиться к наступлению на Кураховском и Авдеевском направлениях.

Вместе с тем наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния подразделений 1-го армейского корпуса, действующего на Донецком направлении. Это связано с большими потерями подразделений, пополнение которых произошло за счет мобилизованных.

В Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивал на попытках установления полного контроля над территорией Херсонской области и удержании занятых позиций.

В Херсоне выявлено распространение оккупантами агитационных листовок с призывами к мирному сосуществованию с россиянами. В то же время продолжается устрашение и террор мирного населения.

По имеющейся информации, вероятность привлечения оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Молдовы к вооруженной агрессии против Украины остается низкой.