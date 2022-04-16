Німеччина не інформувала Україну про деталі військової допомоги - посол

Посол України у Берліні Андрій Мельник розкритикував відсутність інформації щодо збільшення військової допомоги Німеччини.

Про це він сказав у коментарі Welt, пише "Європейська правда".

"Оголошення про збільшення військової допомоги Україні, на перший погляд, звучить добре. Однак український уряд не був проінформований про деталі", - сказав Мельник.

За його словами, жодних консультацій із його країною з цього приводу не проводилося. "Ми не знаємо обсягів подальших постачань зброї, процедури чи тимчасових горизонтів. Все це залишається невідомим", – додав посол.

Мельник сказав, що його уряд уже отримав численні пропозиції від німецької військової промисловості щодо такої зброї, як системи ППО, самохідні гаубиці, бойові танки типу "Леопард" та бронетранспортери типу "Marder".

"Ми сподіваємося, що нарешті зможемо розпочати чесний і конструктивний діалог з федеральним урядом, щоб Німеччина могла допомогти нам якнайшвидше придбати це та інше важке озброєння", - сказав він.

Нагадаємо, міністр фінансів Крістіан Лінднер оголосив, що Німеччина збільшить фонд військової підтримки зарубіжних країн до 2 мільярдів євро, більшість яких піде Україні на закупівлю зброї.

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