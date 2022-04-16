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Германия не информировала Украину о деталях военной помощи – посол

"Европейская правда"Суббота, 16 апреля 2022, 20:07

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал отсутствие информации об увеличении военной помощи со стороны Германии.

Об этом он сказал в комментарии Welt, пишет "Европейская правда".

"Объявление об увеличении военной помощи Украине на первый взгляд звучит хорошо. Однако украинское правительство не было проинформировано о деталях", — сказал Мельник.

По его словам, никаких консультаций с его страной по этому поводу не проводилось. "Мы не знаем объемов дальнейших поставок оружия, процедуры или временных горизонтов. Все это остается неизвестным", - добавил посол.

Мельник сказал, что его правительство уже получило многочисленные предложения от немецкой военной промышленности по такому оружию, как системы ПВО, самоходные гаубицы, боевые танки типа "Леопард" и бронетранспортеры типа "Marder".

"Мы надеемся, что наконец-то сможем начать честный и конструктивный диалог с федеральным правительством, чтобы Германия могла помочь нам как можно быстрее приобрести это и другое тяжелое вооружение", - сказал он.

Напомним, министр финансов Кристиан Линднер объявил, что Германия увеличит фонд военной поддержки зарубежных стран до 2 миллиардов евро, большая часть которых пойдет Украине на закупку оружия.

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Смотрите интервью посла канале ЕП "Танки из Германии, вступление Украины в ЕС. Посол Андрей Мельник идет против правил"

Темы: ГерманияоружиеУкраинавойна
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