РФ показала групу юнаків у формі, кажуть – це екіпаж крейсера "Москва"
Російські медіа опублікували свіже відео зустрічі головнокомандувача ВМФ РФ адмірала Миколи Євменова та командування Чорноморського флоту Росії з "екіпажем ракетного крейсера "Москва", який був підбитий українською ракетою і затонув.
Джерело: відео РБК
Деталі: У коментарі до відео йдеться, що воно відзняте у Севастополі (окупований Росією Крим).
Євменов повідомив "екіпажу крейсера", що вони продовжать службу у ВМФ РФ.
На відео – юнаки.
Доповнено: Та частина відео, де оголошуються дані про чисельність екіпажу, зокрема загиблих, опублікована без звуку.
Крім того, на кадрах з'являється командир підбитого "Нептунами" крейсера, що затонув, Антон Купрін. Раніше у ЗМІ повідомлялося, що він, ймовірно, загинув унаслідок затоплення корабля.
Таким чином, даних про кількість загиблих моряків крейсера "Москва" досі немає. Коли саме записане відео, також невідомо.
Передісторія: Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" було підбито флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами був виведений з ладу та затонув.
Експерти проаналізували знімки з супутників, що показують розташування кораблів крізь хмарність в атмосфері, і визначили точні координати розташування крейсера "Москва" в момент влучення в нього українських ракет "Нептун".