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РФ показала групу юнаків у формі, кажуть – це екіпаж крейсера "Москва"

Світлана КізіловаСубота, 16 квітня 2022, 20:35
Скрин з відео

Російські медіа опублікували свіже відео зустрічі головнокомандувача ВМФ РФ адмірала Миколи Євменова та командування Чорноморського флоту Росії з "екіпажем ракетного крейсера "Москва", який був підбитий українською ракетою і затонув.

Джерело: відео РБК

Деталі: У коментарі до відео йдеться, що воно відзняте у Севастополі (окупований Росією Крим).

 
скрин з відео

Євменов повідомив "екіпажу крейсера", що вони продовжать службу у ВМФ РФ.

На відео – юнаки.

За версією РФ, врятований екіпаж крейсера
За версією РФ, врятований екіпаж крейсера "Москва"
скрин з відео

Доповнено: Та частина відео, де оголошуються дані про чисельність екіпажу, зокрема загиблих, опублікована без звуку.

Крім того, на кадрах з'являється командир підбитого "Нептунами" крейсера, що затонув, Антон Купрін. Раніше у ЗМІ повідомлялося, що він, ймовірно, загинув унаслідок затоплення корабля.

ВІДЕО ДНЯ
Антон Купрін
Антон Купрін
СКРИН З ВІДЕО

Таким чином, даних про кількість загиблих моряків крейсера "Москва" досі немає. Коли саме записане відео, також невідомо.

Передісторія: Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" було підбито флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами був виведений з ладу та затонув.

Експерти проаналізували знімки з супутників, що показують розташування кораблів крізь хмарність в атмосфері, і визначили точні координати розташування крейсера "Москва" в момент влучення в нього українських ракет "Нептун".

Теми: РосіяКримвійна
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