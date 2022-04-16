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РФ показала группу юношей в форме, говорят – это экипаж крейсера "Москва"

Светлана КизиловаСуббота, 16 апреля 2022, 20:35
РФ показала группу юношей в форме, говорят – это экипаж крейсера Москва
Скрин с видео

Российские медиа опубликовали свежее видео встречи главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и командования Черноморского флота России с "экипажем ракетного крейсера "Москва", который был подбит украинской ракетой и затонул.

Источник: видео РБК

Детали: В комментарии к видео говорится, что оно снято в Севастополе (оккупированный РФ Крым).

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скрин с видео

Евменов сообщил "экипажу крейсера", что они продолжат службу в ВМФ РФ.

На видео – юноши.

По версии РФ, спасенный экипаж крейсера
По версии РФ, спасенный экипаж крейсера "Москва"
скрин с видео

Дополнено: Та часть видео, где оглашаются данные о численности экипажа, в том числе о погибших, опубликована без звука.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, на кадрах появляется командир подбитого "Нептунами" и затонувшего крейсера – Антон Куприн. Ранее в СМИ сообщалось, что он, вероятно, погиб в результате затопления корабля.

Антон Куприн
Антон Куприн
Скрин с видео

Таким образом, данных о числе погибших моряков крейсера "Москва" до сих пор нет. Когда именно записано видео, также неизвестно.

Предыстория: Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбит флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами затонул.

Эксперты проанализировали снимки со спутников, показывающих расположение кораблей сквозь облачность в атмосфере, и определили точные координаты месторасположения крейсера "Москва" в момент попадания в него украинских ракет "Нептун".

Темы: РосcияКрымвойна
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