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Депортація: росіяни силоміць вивозять людей з Ізюма до РФ

Світлана КізіловаСубота, 16 квітня 2022, 20:54
Депортація: росіяни силоміць вивозять людей з Ізюма до РФ
Фото Максима Стрельника

На Харківщині російські окупанти у співпраці з місцевими колаборантами організували примусову депортацію з міста Ізюм понад 50 містян.

Джерело: начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник у Facebook

Деталі: За словами Стрельника, люди відмовлялися добровільно виїжджати навіть за повної інформаційної ізоляції та дезінформації з боку окупантів щодо "падіння" Києва та Харкова.

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Автобуси з людьми перетнули кордон в пункті пропуску "Чугунівка" і далі рушили в невідомому напрямку.

Родичів громадян, які стали жертвами випадків насильницького вивезення з Ізюма до РФ, просять негайно повідомляти про це поліції. Тим, хто виходить на зв'язок, рекомендують за змогою уникати контактів з озброєними людьми, не повідомляти персональну інформацію про себе або членів своєї сім'ї, не підписувати жодних документів і не давати нікому свої паспорти.

За словами Стрельника, з окупованого Ізюма вже давно надходили свідчення, що російські окупанти разом з місцевими колаборантами дезінформують людей, які перебувають в повній інформаційній ізоляції. Вони розповсюджували різноманітні неправдиві дані про ситуацію в країні та місті, зоврема, про "здачу" Ізюма.

ВІДЕО ДНЯ

Місцевим жителям пропонували самостійно виїхати до Росії, але абсолютна більшість мешканців відмовлялася їхати навіть попри постійну загрозу обстрілів.

Пряма мова: "Без сумніву, це є злочином проти людяності, і всі його організатори і виконавці повинні бути покарані якнайсуворіше, відповідно до законів воєнного часу".

Теми: депортація РосіяХарківська область
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