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Депортация: россияне насильно вывозят людей из Изюма в РФ

Светлана КизиловаСуббота, 16 апреля 2022, 20:54
Депортация: россияне насильно вывозят людей из Изюма в РФ
Фото Максима Стрельника

В Харьковской области российские оккупанты в сотрудничестве с местными коллаборантами организовали принудительную депортацию из города Изюм более 50 горожан.

Источник: начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник в Facebook

Детали: По словам Стрельника, люди отказывались добровольно выезжать даже при полной информационной изоляции и дезинформации со стороны оккупантов про "падение" Киева и Харькова.

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Автобусы с людьми пересекли границу в пункте пропуска "Чугуновка" и двинулись в неизвестном направлении.

Родственников граждан, ставших жертвами случаев насильственного вывоза из Изюма в РФ, просят немедленно сообщать об этом полиции. Тем, кто выходит на связь, рекомендуют с возможностью избегать контактов с вооруженными людьми, не сообщать персональную информацию о себе или членах своей семьи, не подписывать никаких документов и не давать никому свои паспорта.

По словам Стрельника, из оккупированного Изюма уже давно поступали свидетельства, что российские захватчики вместе с местными коллаборантами дезинформируют людей, находящихся в полной информационной изоляции. Они распространяли разнообразные ложные данные о ситуации в стране и городе, в том числе - о "сдаче" Изюма.

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Местным жителям предлагали самостоятельно уехать в Россию, но абсолютное большинство жителей отказывалось ехать даже несмотря на постоянную угрозу обстрелов.

Прямая речь: "Несомненно, это преступление против человечности, и все его организаторы и исполнители должны быть наказаны строже, согласно законам военного времени".

Темы: депортация РосcияХарьковская область
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