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Румунія закриває порти для російських кораблів на Чорному морі та Дунаї

Субота, 16 квітня 2022, 21:15

Румунія заборонила з 17 квітня заходити у свої порти на Чорному морі та річці Дунай судам під російським прапором.

Про це повідомляє телеканал TVR, пише "Європейська правда".

Забороняється заходити будь-яким суднам, зареєстрованим під російським прапором, у тому числі тим, які змінили російський прапор на прапор будь-якої іншої держави або змінили свою реєстрацію в Росії на реєстрацію в будь-якій іншій державі після 24 лютого.

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Виняток становлять судна з гуманітарним вантажем, а також ті, що перевозять деякі товари до країн ЄС, або потребують допомоги.

Рішення підготовлене відповідно до директиви Європейського Союзу від 8 квітня, згідно з якою були введені додаткові санкції проти Росії.

Теми: РумуніяРосіясанкції
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