Румыния закрывает порты для российских кораблей на Черном море и Дунае
Румыния запретила с 17 апреля заходить в свои порты на Черном море и на реке Дунай судам под российским флагом.
Об этом сообщает телеканал TVR, пишет "Европейская правда".
Запрещается заход любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или изменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля.
Исключение составляют суда с гуманитарным грузом, а также перевозящие некоторые товары в страны ЕС или нуждающиеся в помощи.
Напомним, власти Италии с 17 апреля закрывают доступ к портам страны для кораблей из России.
Решение подготовлено в соответствии с директивой Европейского Союза от 8 апреля, согласно которой были введены дополнительные санкции против России.