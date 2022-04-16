Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Румыния закрывает порты для российских кораблей на Черном море и Дунае

Суббота, 16 апреля 2022, 21:15

Румыния запретила с 17 апреля заходить в свои порты на Черном море и на реке Дунай судам под российским флагом.

Об этом сообщает телеканал TVR, пишет "Европейская правда".

Запрещается заход любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или изменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля.

Реклама:

Исключение составляют суда с гуманитарным грузом, а также перевозящие некоторые товары в страны ЕС или нуждающиеся в помощи.

Напомним, власти Италии с 17 апреля закрывают доступ к портам страны для кораблей из России.

Решение подготовлено в соответствии с директивой Европейского Союза от 8 апреля, согласно которой были введены дополнительные санкции против России.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РумынияРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
Румыния
США обещают отправить в Румынию дополнительные боевые самолеты
Румыния и США проведут с Украиной учения в Черном море и дельте Дуная
Румыния строит укрытия в приграничных с Украиной городах из-за обстрелов РФ
Последние новости
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
Все новости...
Реклама: