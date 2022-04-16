Румыния закрывает порты для российских кораблей на Черном море и Дунае

Румыния запретила с 17 апреля заходить в свои порты на Черном море и на реке Дунай судам под российским флагом.

Об этом сообщает телеканал TVR, пишет "Европейская правда".

Запрещается заход любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или изменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля.

Исключение составляют суда с гуманитарным грузом, а также перевозящие некоторые товары в страны ЕС или нуждающиеся в помощи.

Напомним, власти Италии с 17 апреля закрывают доступ к портам страны для кораблей из России.

Решение подготовлено в соответствии с директивой Европейского Союза от 8 апреля, согласно которой были введены дополнительные санкции против России.