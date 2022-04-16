На Сумщині знайшли залишки хімічної зброї, яку залишили росіяни

Після перебування російських військових на Сумщині у селі Білка було виявлено залишки хімічної зброї — зарин та інші речовини.

Джерело: мер Тростянця Юрій Бова в ефірі Українського радіо

Пряма мова: "Ми знайшли у селі Білка залишки хімічної зброї — це зарин та інші речовини. Виявили ампули. Зараз цим займається Служба безпеки України. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити чи по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах".

Деталі: За його словами, за місяць, що окупанти перебували у Тростянці, вони розставили багато своїх розтяжок, тому заміновано чимало кладовищ, лісопосадок, паркових зон, адміністративних об’єктів.

У Тростянці над розмінуванням щоденно працюють дві групи: одна із ДСНС, інша — з військових.

Українські захисники щодня розміновують нові ділянки, але все одно ще залишаються небезпечні місця, а деякі поля просто всіяні вибухонебезпечними предметами.