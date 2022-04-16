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В Сумской области нашли остатки химического оружия, которое оставили россияне

Алена МазуренкоСуббота, 16 апреля 2022, 21:55
В Сумской области нашли остатки химического оружия, которое оставили россияне
ФОТО: MAURUS/DEPOSITPHOTOS

После нахождения российских военных на Сумщине в селе Белка были обнаружены остатки химического оружия – зарин и другие вещества.

Источник: мэр Тростянца Юрий Бова в эфире Украинского радио

Прямая речь: "Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия - это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. Сейчас этим занимается Служба безопасности Украины.

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Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам".

Детали: По его словам, за месяц, что оккупанты находились в Тростянце, они расставили много своих растяжек, поэтому заминированы многие кладбища, лесопосадки, парковые зоны, административные объекты.

В Тростянке над разминированием ежедневно работают две группы: одна из ГСЧС, другая — из военных.

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Украинские защитники ежедневно разминируют новые участки, но все еще остаются опасные места, а некоторые поля просто усеяны взрывоопасными предметами.

Темы: Сумская областьРосcияоружиеоккупация
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