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В Сумской области нашли остатки химического оружия, которое оставили россияне

Мазуренко Алена Суббота, 16 апреля 2022, 21:55
ФОТО: MAURUS/DEPOSITPHOTOS

После нахождения российских военных на Сумщине в селе Белка были обнаружены остатки химического оружия – зарин и другие вещества.

Источник: мэр Тростянца Юрий Бова в эфире Украинского радио

Прямая речь: "Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия - это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. Сейчас этим занимается Служба безопасности Украины.

Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам".

Детали: По его словам, за месяц, что оккупанты находились в Тростянце, они расставили много своих растяжек, поэтому заминированы многие кладбища, лесопосадки, парковые зоны, административные объекты.

В Тростянке над разминированием ежедневно работают две группы: одна из ГСЧС, другая — из военных.

Украинские защитники ежедневно разминируют новые участки, но все еще остаются опасные места, а некоторые поля просто усеяны взрывоопасными предметами.

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Темы: Сумская областьРосcияоружиеоккупация
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