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Херсонщина: 28-ма ОМБр знищила групу росіян разом з їх технікою

Світлана КізіловаСубота, 16 квітня 2022, 22:09

Розрахунок ПТРК "Корсар" однієї з бригад ЗСУ знищив  3 російських "Тигра", одну БМП-3 та "залишки піхоти" російських загарбників.

Джерело: 28 Окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походуу Facebook

Деталі: Молодший сержант та старший солдат 28-ї ОМБр використовуючи вітчизняний "Корсар" знищили техніку та живу силу противника.

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За словами військових, коли російські бронемашини запалали, їх екіпажі спробували врятуватись втечею, але безуспішно.

Дослівно: "Колона російської техніки: один БМП-3 та три броньовані автомобілі "Тигр" рушили з тимчасово окупованого села в бік наших військ. Прорив, розвідка боєм чи просто заблукали – наші розбирати не стали. Військові підпустили рашистів ближче, на стільки близько, аби в найбільш відповідний момент зробити кілька влучних пострілів.

Окупанти - на вас чекає пекло, і не тільки на землі..."

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Довідково: "Корсар" – це український протитанковий ракетний комплекс розробки конструкторського бюро "Луч".

Теми: Херсонська областьвійнаРосіяЗбройні сили
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